Live χάρτες με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα

Μεγάλη μάχη με τις φωτιές δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Εύβοια, Μεσσηνία, Κύθηρα, Πτολεμαΐδα και Αττική. Στο μεταξύ υπάρχει μπαράζ μηνυμάτων 112 για εκκένωση περιοχών.

Δείτε Live τους χάρτες με τις φωτιές που λαμβάνουν χώρα τώρα στην Ελλάδα

Ειδικότερα, στον χάρτη της NASA εδώ μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα.

Και στον δεύτερο χάρτη εδώ μπορείτε επίσης να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα

