Σε εξέλιξη οι φωτιές σε Καστοριά και Ευρυτανία - Χωρίς ενεργό μέτωπο σε Κιλκίς και Θεσπρωτία

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε ελατοδάσος στην θέση Τρία Αλώνια στη Δομνίστα Ευρυτανίας.

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η μάχη με τις φλόγες από τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε δύσβατη δασική περιοχή, μέσα σε πυκνό ελατοδάσος, ανάμεσα στα χωριά Μεσοκώμη και Νεοχώρι, στην περιοχή της Δομνίστας Ευρυτανίας.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα, εξαπλώθηκε γρήγορα σε χαράδρα και πήρε διαστάσεις, καθώς χρειάστηκε πολύτιμος χρόνος μέχρι να καταφέρουν να την προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις. Η έγκαιρη επέμβαση των εναέριων μέσων, με στοχευμένες ρίψεις μέχρι αργά χθες το βραδύ, κατάφερε να ανακόψει την πορεία της πυρκαγιάς και να αποτρέψει τα χειρότερα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τα μέτωπά της, επιβραδύνοντας την πορεία της, σε ιδιαίτερα δύσκολο ανάγλυφο.

Με το πρώτο φως της ημέρας, ξεκίνησαν εκ νέου ρίψεις από 2 αεροσκάφη τύπου PZL που απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο της Λαμίας, καθώς και από ένα ελικόπτερο. Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά έχει κάψει περίπου 100 στρέμματα, κυρίως ελατοδάσος, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι η τροφοδοσία με νερό, καθώς η μεταφορά του γίνεται από μεγάλη απόσταση - από ποτάμι της Δομνίστας - ενώ και το δίκτυο ύδρευσης στον οικισμό Μεσοκώμη δεν επαρκεί για τέτοιες μεγάλες ποσότητες νερού.

Όλη τη νύχτα, οι πυροσβέστες έστησαν δίκτυα πολλών χιλιομέτρων με αντλητικά συγκροτήματα για να πλησιάσουν την περιοχή της φωτιάς. Επιπλέον, έχουν διατεθεί βυτιοφόρα οχήματα από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο Καρπενησίου. Παρ' όλα αυτά, οι αποστάσεις παραμένουν μεγάλες και η πρόσβαση ιδιαίτερα δύσκολη, ακόμη και για τις ειδικές μονάδες δασοκομάντος.

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας, κ. Άρη Τασιό, που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «η φωτιά βρίσκεται σε δύσκολο σημείο. Δεν είναι εύκολη η προσέγγιση. Όλη τη νύχτα εξελίχθηκε μια πραγματική μάχη για να περιορίσουμε την καταστροφή». «Η βοήθεια των εναέριων μέσων, τόσο χθες όσο και σήμερα, ήταν πολύτιμη» υπογραμμίζει ο κ. Τασιός και συμπληρώνει πως «η φωτιά είναι μεν μακριά από κατοικημένες περιοχές, αλλά έχει ξεσπάσει μέσα σε μια δύσβατη ρεματιά, που με μεγάλη δυσκολία προσπαθούμε να προσεγγίσουμε. Τα εναέρια μέσα, με τις στοχευμένες ρίψεις τους, μας δίνουν την ελπίδα ότι σύντομα θα καταφέρουμε να τη σταματήσουμε και να περιορίσουμε τις ζημιές στο φυσικό περιβάλλον»

Σε εξέλιξη και η φωτιά στην Καστοριά

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στη θέση Ρίζωμα στο Νεστόριο Καστοριάς. Εξακολουθεί να καίει σε δύσβατο σημείο σε δάσος.

Αυτήν την ώρα επιχειρούν 67 πυροσβέστες με τρία πεζοπόρα τμήματα και 15 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Σε επιφυλακή παραμένουν οι κάτοικοι μετά το «112» που ήχησε χθες το απόγευμα.

Χωρίς ενεργό μέτωπο σε Κιλκίς και Θεσπρωτία

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον οι φωτιές σε Θεσπρωτία και Κιλκίς με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες.

Στη Θεσπρωτία ένα σπίτι φαίνεται σε βίντεο να παραδόθηκε χθες στις φλόγες χωρίς, ωστόσο, να απειληθούν ανθρώπινες ζωές.

Λίγο μετά τις 14.00 χθες, με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι στις περιοχές Γαρδίκι, Σκάνδαλο και Μανδρότοπος κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την περιοχή Παραμυθιά.

Ο Δήμαρχος Σουλίου - Θεσπρωτίας, Αθανάσιος Ντάνης, μιλώντας χθες στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ έκανε λόγο για απομάκρυνση 600 ατόμων προς την Παραμυθιά, ενώ όπως ανέφερε ένα σπίτι παραδόθηκε στις φλόγες στο Γαρδίκι.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Στο Κιλκίς παραμένουν και επιχειρούν για την κατάσβεση μικροεστιών και την αποτροπή κινδύνου αναζωπυρώσεων 86 πυροσβέστες με 32 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα.

Χθες εστάλη μήνυμα από το 112, στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Παράλληλα, εκκενώθηκαν επιχειρήσεις, βενζινάδικα, ένα ξενοδοχείο, καθώς και παράρτημα του Διεθνούς Πανεπιστημίου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά πλησίον του παλαιού ΚΤΕΟ #Κιλκίς της Περιφερειακής Ενότητας #Κιλκίς



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 25, 2025

Έχει καταστραφεί ολοσχερώς μια αποθήκη με γεωργικά μηχανήματα, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η φωτιά ξεκίνησε από μπαταρίες σε πάρκο με φωτοβολταϊκά.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 76 πυροσβέστες με 36 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ ενώ χθες από αέρος συνέδραμαν 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα Αττική, Πελοπόννησος, Βοιωτία και Εύβοια

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Σάββατο σε 9 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, σε κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) βρίσκονται οι εξής περιοχές:

Αττική

Κύθηρα

Βοιωτία

Εύβοια

Κορινθία

Αργολίδα

Αρκαδία

Μεσσηνία

Λακωνία

Παράλληλα, πολύ υψηλός (4) και υψηλός κίνδυνος (3) προβλέπεται στο σύνολο της λοιπής ηπειρωτικής χώρας και σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής.

Δείτε τον χάρτη:

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Πηγή: skai.gr

