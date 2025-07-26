Έχει ζητηθεί συνδρομή από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας με 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη λόγω της κατάστασης με τις πυρκαγιές ανά την Ελλάδα, γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο οποίος επισήμανε χαρακτηριστικά ότι «τα δύσκολα είναι μπροστά μας».

Αναλυτικότερα, είπε:

«Πολύ δύσκολη η σημερινή ημέρα με τις περισσότερες περιοχές της χώρας μας σε κόκκινο συναγερμό.

Μόνο το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 52 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο.

Οι σημαντικότερες από αυτές που είναι σε εξέλιξη, εκδηλώθηκαν στους Πιτσινάδες Κυθήρων, στην Πολυθέα Μεσσηνίας, στην Τριάδα Ευβοίας, στα Τεμένη Χανίων και στην Δροσοπηγή Αττικής, στα Κύθηρα.

Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες δασοκομάντος, 16 οχήματα και εθελοντές με την συνδρομή υδροφόρων, ενώ για την πυρόσβεση έχουν διατεθεί τρία ελικόπτερα και έξι αεροσκάφη.

Χρειάστηκε να εκδοθούν επτά μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από οικισμούς προς ασφαλείς περιοχές.

Δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος κινητοποιήθηκαν προκειμένου να απομακρύνουν λουόμενους απο τις παραλίες πλησίον της περιοχής της πυρκαγιάς στην Πολυθέα Μεσσηνίας επιχειρούν 84 πυροσβέστες με δύο ομάδες δασών κομάντος, 30 οχήματα και εθελοντές με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου, ενώ για την πυρόσβεση έχουν διατεθεί δυο ελικόπτερα και επτά αεροσκάφη.

Χρειάστηκε να εκδοθούν πέντε μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση κατ οίκον από οικισμούς προς ασφαλείς περιοχές στην περιοχή Τριάδα του Δήμου Μεσσαπίων Ευβοίας.

Επιχειρούν 128 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, 29 οχήματα και εθελοντές με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου, ενώ για την πυρόσβεση έχουν διατεθεί επτά ελικόπτερα και έξι αεροσκάφη.

Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική περιοχή.

Χρειάστηκε να εκδοθούν τρία μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από οικισμούς προς ασφαλείς περιοχές.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων προκλήθηκαν ζημιές σε 2 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ 5 πυροσβέστες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, στην περιοχή Μένια Χανίων.

Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με τρεις ομάδες δασών κομάντος, 25 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Πριν από λίγο εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού προς ασφαλή περιοχή.

Στη Δροσοπηγή Αττικής επιχειρούν 145 πυροσβέστες με πέντε ομάδες δασοκομάντος, 44 οχήματα, πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής, ενώ για την πυρόσβεση έχουν διατεθεί επτά ελικόπτερα και δέκα αεροσκάφη.

Χρειάστηκε να εκδοθούν τρία μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων προς ασφαλή σημεία.

Δυνάμεις του ΕΚΑΒ με τέσσερα ασθενοφόρα οχήματα έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή της προσφυγής και μέχρι στιγμής χρειάστηκε να επέμβουν για την διακομιδή μιας ηλικιωμένης με παθολογικά προβλήματα, ενώ τέσσερα ακόμα περιστατικά είναι σε εξέλιξη.

Επίσης, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχουν αναφερθεί ζημιές ο απολογισμός των οποίων στις περιοχές των πυρκαγιών θα πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης.

Όσες πυρκαγιές εκδηλώνονται αυτές τις ημέρες και ειδικά σήμερα, λαμβάνουν πολύ γρήγορα διαστάσεις και γίνονται επικίνδυνες και οι συνθήκες αυτές αναμένεται να επικρατήσουν και τις επόμενες ημέρες.

Γι’ αυτό το λόγο η χώρα μας ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να μας παρέχει 6 αεροσκάφη.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος όλες οι υπηρεσίες της επικράτειας έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή. Ομοίως και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση».

