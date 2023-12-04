Φωτιά στο Αμάρι Ρεθύμνου

Δασική έκταση έχει πλήξει η φωτιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα της Κυριακής στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στη θέση Απόστολοι του Δήμου Αμαρίου. Η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δρουν άμεσα.

Πέντε πυροσβεστικές υδροφόρες με δέκα πυροσβέστες και επτά άτομα πεζοπόρου τμήματος που δρουν εντός των δασών προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Η περιοχή είναι ορεινή και σύμφωνα με ενημέρωση επικρατεί άνεμος ο οποίος σε μικρό βαθμό δυσχεραίνει το έργο της πλήρους πυρόσβεσης.

Δεν υπάρχει οικισμός ή κτηνοτροφική μονάδα που να έχει απειληθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

