Φωτιά στις Πλατιές Κεφαλονιάς - Δεν απειλείται ο οικισμός

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 23.00 μμ της Κυριακής στις Πλατιές σε περιοχή με βίλες κάτω από τν επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου – Πόρου.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες απο το kefaloniapress.gr η φωτιά τέθηκε υπό τον έλεγχο της Πυροσβεστικής. Δεν κάηκε κανένα σπίτι, δεν κινδύνεψαν άνθρωποι γιατι τα σπίτα της περιοχής είναι ακατοίκητα αυτό το διάστημα.
Ο οικισμός πάντως δεν απειλήθηκε.
- Ζάκυνθος: Η 49χρονη αρνείται ότι κακοποίησε τα ανήλικα παιδιά της - Η πρόσφατη τραγωδία της οικογένειας
- Νίκαια: Συνελήφθη επ αυτοφώρω 37χρονος αλλοδαπός διαρρήκτης - Στην προσπάθειά του να διαφύγει έπεσε και τραυματίστηκε
- Σε επιφυλακή στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας: Ξέσπασαν 88 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ένα 24ωρο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.