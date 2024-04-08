Λογαριασμός
Φωτιά στις Πλατιές Κεφαλονιάς - Δεν απειλείται ο οικισμός

UPDATE: 01:18
Φωτογραφία αρχείου

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 23.00 μμ της Κυριακής στις Πλατιές σε περιοχή με βίλες κάτω από τν επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου – Πόρου.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες απο το kefaloniapress.gr η φωτιά τέθηκε υπό τον έλεγχο της Πυροσβεστικής. Δεν κάηκε κανένα σπίτι, δεν κινδύνεψαν άνθρωποι γιατι τα σπίτα της περιοχής είναι ακατοίκητα αυτό το διάστημα.

Ο οικισμός πάντως δεν απειλήθηκε.

Πηγή: www.kefaloniapress.gr

Φωτιά Πυροσβεστική Κεφαλονιά
