Φωτιά στις Πλατιές Κεφαλονιάς - Δεν απειλείται ο οικισμός

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 23.00 μμ της Κυριακής στις Πλατιές σε περιοχή με βίλες κάτω από τν επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου – Πόρου.



Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες απο το kefaloniapress.gr η φωτιά τέθηκε υπό τον έλεγχο της Πυροσβεστικής. Δεν κάηκε κανένα σπίτι, δεν κινδύνεψαν άνθρωποι γιατι τα σπίτα της περιοχής είναι ακατοίκητα αυτό το διάστημα.

Ο οικισμός πάντως δεν απειλήθηκε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.