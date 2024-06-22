Σε εξέλιξη βρίσκεται προανακριτική έρευνα της Πυροσβεστικής σχετικά με τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Μπίστι στην Ύδρα.

Η Πυροσβεστική εξετάζει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η πυρκαγιά ξεκίνησε από πυροτεχνήματα που πυροδοτήθηκαν από σκάφος που έπλεε στην περιοχή.

Για το λόγο αυτό η Πυροσβεστική έχει ζητήσει από το Λιμενικό τα στίγματα των πλοίων που έπλεαν στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

