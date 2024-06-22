Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προανάκριση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στην Ύδρα - Ζητήθηκε το στίγμα των πλοίων που βρίσκονταν στην περιοχή

Η Πυροσβεστική εξετάζει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η πυρκαγιά ξεκίνησε από πυροτεχνήματα που πυροδοτήθηκαν από σκάφος

Φωτιά στην Ύδρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται προανακριτική έρευνα της Πυροσβεστικής σχετικά με τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Μπίστι στην Ύδρα.

Η Πυροσβεστική εξετάζει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η πυρκαγιά ξεκίνησε από πυροτεχνήματα που πυροδοτήθηκαν από σκάφος που έπλεε στην περιοχή.

Για το λόγο αυτό η Πυροσβεστική έχει ζητήσει από το Λιμενικό τα στίγματα των πλοίων που έπλεαν στην περιοχή. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Υδρα Φωτιά Πυροσβεστική
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark