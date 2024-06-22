Φωτιά στη Ροδόπη - Μήνυμα 112

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση, στην περιοχή Ασκητές του δήμου Μαρωνείας Σαπών Ροδόπης. Στάλθηκε μήνυμα 112. «Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση, στην περιοχή Ασκητές του δήμου Μαρωνείας Σαπών Ροδόπης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.