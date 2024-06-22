Φωτιά στη Ροδόπη - Μήνυμα 112

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση, στην περιοχή Ασκητές του δήμου Μαρωνείας Σαπών Ροδόπης. Στάλθηκε μήνυμα 112. «Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»
Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση, στην περιοχή Ασκητές του δήμου Μαρωνείας Σαπών Ροδόπης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2024
Πηγή: skai.gr
- Ενεργοποίηση του Copernicus για την άμεση χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν σε Αχαΐα και Ηλεία
- Μάχη με τις φλόγες στις Σάπες στον Έβρο - Υπό έλεγχο τα μέτωπα της φωτιάς στο Κοντοδεσπότι Ευβοίας (βίντεο)
- Ανακοίνωση Λύτρα: Η σύζυγός μου δεν φέρει καμία ευθύνη για τις οφειλές μου - Δεν της ζήτησα να μου παραδώσει ρούχα ή χρήματα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.