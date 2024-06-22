Λογαριασμός
Φωτιά στη Ροδόπη - Μήνυμα 112

«Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Φωτιά

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση, στην περιοχή Ασκητές του δήμου Μαρωνείας Σαπών Ροδόπης. Στάλθηκε μήνυμα 112. «Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

