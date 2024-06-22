Για την πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στην Ύδρα μίλησε το πρωί στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» ο δήμαρχος του νησιού Γ. Κουκουδάκης.

Όπως είπε η φωτιά έχει οροθετηθεί ενώ άμεση ήταν χθες η ενεργοποίηση του τοπικού εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου.

Η φωτιά έκαιγε σε δύσβατη περιοχή και τις πρώτες πρωινές ώρες ήρθε εναέριο μέσο και περιόρισε τη φωτιά.

Παράλληλα, ο κ. Κουκουδάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό του όπως είπε αν ισχύουν τα δημοσιεύματα ότι η φωτιά προκλήθηκε από σκάφος που πετούσε πυροτεχνήματα.

«Ο δήμος μόλις έχει τα αποτελέσματα της προανάκρισης θα προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για να αποζημιωθεί και για να παραδειγματιστούν» είπε ο δήμαρχος.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς την ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού να δανειοδοτήσει την διάνοιξη περιφερειακού δρόμου στην Ύδρα για να έχουν πρόσβαση με τροχοφόρα για πυρόσβεση.

«Το νησί δεν έχει αντιπυρικές ζώνες ούτε δασικούς δρόμους, ειδικά στην πίσω πλευρά» κατέληξε ο δήμαρχος.



