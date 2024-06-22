Κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Αχαΐας και Ηλείας, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 21 Ιουνίου, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.
Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ε.Ε. και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.
Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.
