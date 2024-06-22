Παρά τους δυνατούς ανέμους οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο Κοντοδεσπότι της Εύβοιας μπόρεσαν αν ελέγξουν τα μέτωπα της φωτιάς.

Με κόντρα τους δυνατούς ανέμους και την μανία της φωτιάς που έκαιγε κυρίως πεύκα στο δάσος του Κοντοδεσποτίου, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την αντιμετωπίσουν και μάλιστα πολύ γρήγορα.

Οι επίγειες δυνάμεις που ενισχύθηκαν από εθελοντές, μηχανήματα και υδροφόρες των δήμων και της Περιφέρειας Στερεάς βοήθησαν να περιορίσουν την έκταση των ζημιών. Μαζί τους και 2 αεροσκάφη που έκαναν ρίψεις σε κρίσιμη χρονική περίοδο αλλά και 2 ελικόπτερα που βρέθηκαν εκεί από την πρώτη στιγμή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο δρόμο μεταξύ Ψαχνών-Κοντοδεσπότι, πολύ κοντά στο μοναστήρι της Γοργοεπήκοου και κατευθύνθηκε δυτικά προς το εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης. Οι δυνατοί άνεμοι βοήθησαν να επεκταθεί και έκαψε μέρος αγροτοδασικής έκτασης, κυρίως πεύκα και ελιές. Επίσης έκαψε μία αποθήκη με ανακυκλώσιμα λάδια. Μάλιστα στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση να περιοριστεί η φωτιά μόνο στην αποθήκη που καταστράφηκε και δεν επεκτάθηκε στην ευρύτερη περιοχή.

Αυτή την ώρα τα μέτωπα της φωτιάς έχουν περιοριστεί και οι δυνάμεις παραμένουν και αντιμετωπίζουν κάθε εστία αναζωπύρωσης που εκδηλώνεται.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης:

Στο σημείο έχουν σπεύσει 50 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ ζητήθηκε η συνδρομή δύο ελικοπτέρων και δύο καναντέρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή υπάρχουν λίγα διάσπαρτα κτίσματα, ενώ ο πλησιέστερος οικισμός βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση.

Μεγάλο μέτωπο και στις Σάπες, στη Ροδόπη

Μεγάλο είναι το μέτωπο και στις Σάπες Ροδόπης, όπως ενημέρωσε και επισήμως η Πυροσβεστική.

Πιο αναλυτικά η επίσημη ενημέρωση για όλα τα πύρινα μέτωπα:

«Και σήμερα οι πυροσβέστες και οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας δίνουν σκληρές μάχες με τις φλόγες για να προασπίσουν σπίτια και δασικές εκτάσεις.

Αυτή την ώρα καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που ξέσπασαν στο Κοντοδεσπότι Εύβοιας και στις Σάπες στον Έβρο όπου εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

Στην Εύβοια επιχειρούν 55 πυροσβέστες, 17 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου, 3 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και μηχανήματα έργου, ενώ οι δυνάμεις συνεχώς ενισχύονται. Το ίδιο και στις Σάπες, όπου επιχειρούν 11 οχήματα με 30 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες στο Μαστραντώνη Αχαΐας και επεκτάθηκε στην Ηλεία, εξακολουθούν να επιχειρούν 180 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 59 οχήματα, πλήθος εθελοντών με υδροφόρα οχήματα αλλά και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας. Από αέρος εχθές πραγματοποίησαν ρίψεις συνολικά 19 εναέρια μέσα και σήμερα 14.

Στην Άνδρο οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου, 2 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα και εθελοντές με 7 οχήματα.

Δύσκολη ημέρα και στην Αττική, όπου ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα οι επικίνδυνες φωτιές που εκδηλώθηκαν στο Μαρκοπουλο όπου 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να την οριοθετήσουν μέσα σε μόλις 45 λεπτά, αλλά και στα Καλύβια όπου ελέγχθηκε μέσα σε 1 ώρα με τη συμμετοχή 2 αεροσκαφών και ενός ελικοπτέρου».

