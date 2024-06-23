Ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά οδηγούνται σήμερα Κυριακή το πρωί οι 13 συλληφθέντες, μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στη θαλαμηγό και σύμφωνα με ενδείξεις ήταν εκείνοι που έριξαν πυροτεχνήματα και προκάλεσαν φωτιά στο πευκοδάσος της Ύδρας το βράδυ της Παρασκευής.

Τη θαλαμηγό είχαν νοικιάσει τουρίστες από το Καζακστάν, που πραγματοποιούσαν διακοπές στην Ελλάδα και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Τα 13 άτομα συνελήφθησαν το Σάββατο από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, του Πυροσβεστικού Σώματος, που ανέλαβε την έρευνα για την υπόθεση και η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα σε εξέλιξη είναι η διαδικασία κατάσχεσης της θαλαμηγού η οποία αυτή την στιγμή βρίσκεται κάτω από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού.

Η επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Συνελήφθησαν σήμερα, 22 Ιουνίου 2024, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), του Πυροσβεστικού Σώματος, δεκατρείς (13) ημεδαποί, ως υπαίτιοι πρόκλησης πυρκαγιών σε δασική έκταση, στην περιοχή Μπίστι, στο νησί της. Ύδρας, τις βραδινές ώρες, χθες, 21 Ιουνίου 2024.

Οι προαναφερόμενοι θα οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

