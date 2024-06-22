Στη σύλληψη 13 άτομα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή το βράδυ στην Ύδρα προχώρησαν οι αρχές, ενώ κατασχέθηκε η θαλαμηγός από την οποία φέρονται να εκτοξευθούν τα πυροτεχνήματα που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα 13 άτομα μεταφέρθηκαν στο τμήμα Σαρωνικού μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε.

Η φωτιά στο πευκοδάσος στην Ύδρα εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, προήλθε από πυροτεχνήματα που εκτόξευσαν οι επιβαίνοντες στη θαλαμηγό που κατασχέθηκε, η οποία είχε αγκυροβολήσει ανοιχτά του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη θαλαμηγό είχαν νοικιάσει άτομα από το Καζακστάν, που πραγματοποιούσαν διακοπές στην Ελλάδα.

Η επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Συνελήφθησαν σήμερα, 22 Ιουνίου 2024, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), του Πυροσβεστικού Σώματος, δεκατρείς (13) ημεδαποί, ως υπαίτιοι πρόκλησης πυρκαγιών σε δασική έκταση, στην περιοχή Μπίστι, στο νησί της. Ύδρας, τις βραδινές ώρες, χθες, 21 Ιουνίου 2024.

Οι προαναφερόμενοι θα οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

