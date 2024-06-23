Σαν σήμερα 23/6: Στην Ελλάδα ο Μάρλον Μπράντο - Πεθαίνει ο Ανδρέας Παπανδρέου

Γεγονότα



1878: Οι αντιπρόσωποι των Μεγάλων Δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα. (5 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο)

1894: Ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιερ Ντε Κουμπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο έλληνας Δημήτρης Βικέλας.

1902: Το όνομα «Mercedes» υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Μερσέντες ονομαζόταν η κόρη του πάμπλουτου αυστριακού επιχειρηματία Εμίλ Γιέλινεκ, ο οποίος ζήτησε από τους υπευθύνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν «ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο», στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. Σχεδόν ταυτόχρονα θα εισέλθει και στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

1913: Οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη , κατά τη διάρκεια του Β’ Βαλκανικού Πολέμου.

1964: Ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον αμερικανό πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται σθεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχτεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό.

1997: Ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο, που επισκέπτεται την Ελλάδα, καλεσμένος του Ομίλου Λάτση, μιλά σε εκδήλωση στο μέγαρο «Παλλάς Αθηνά» για την προστασία του περιβάλλοντος.

Γεννήσεις



1908: Μ. Καραγάτσης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, έλληνας συγγραφέας. («Γιούγκερμαν», «Συνταγματάρχης Λιάπκιν») (Θαν. 14/9/1960)

1912:Άλαν Τιούρινγκ, βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής, με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. (Θαν. 7/6/1954)

1936: Κώστας Σημίτης, έλληνας πολιτικός, που διετέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Θάνατοι



1995: Τζόνας Σολκ, Αμερικανός βιολόγος, που ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας. (Γεν. 28/10/1914)

1996: Ανδρέας Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός (1981-1989, 1993-1996). (Γεν. 5/2/1919)

2005: Μανόλης Αναγνωστάκης, Έλληνας ποιητής. (Γεν. 9/3/1925)

Πηγή: skai.gr

