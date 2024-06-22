Φωτιά ξεσπασε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην Ύδρα, σε απόκρημνο μέρος με δέντρα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Νικόλαος.

Όπως αναφέρουν πηγές της Πυροσβεστικής, δεν απειλούνται κατοικίες από τις φλόγες, ενώ το σημείο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά είναι δυσπρόσιτο και χωρίς οδικό δίκτυο.

Με σκάφος του λιμενικου μεταβαίνει στο νησί κλιμάκιο της πυροσβεστικής με βενζινοκίνητες αντλίες νερού, προκειμένου να επιχειρήσουν για την κατάσβεσή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.