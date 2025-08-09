Λογαριασμός
Φωτιά στην Κερατέα: Κάηκαν πάνω από 15.000 στρέμματα - Δορυφορική εικόνα

Συνελήφθησαν σήμερα δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ - υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου - και αναζητείται διευθυντικό στέλεχος

φωτια κερατεα

Σε ύφεση είναι σήμερα η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Κερατέα και εξαπλώθηκε γρήγορα σε πολλές περιοχές της ανατολικής Αττικής. 

 Σύμφωνα με δορυφορική λήψη σήμερα 9/8/2025 και ώρα 12:19, η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά της Λαυρεωτικής ανέρχεται σε 15.808 στρέμματα.

Στην εικόνα φαίνεται η καμένη έκταση με γρι πλαίσιο ενώ, με κίτρινο χρώμα, είναι έκταση που κάηκε από την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στις 26/6/2025, στο Θυμάρι.

φωτια κερατεα

Για την χθεσινή πυρκαγιά συνελήφθησαν σήμερα δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ - υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων – οι οποίοι κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στην πρόκληση της καταστροφικής φωτιάς. 

Παράλληλα, με τις ίδιες κατηγορίες αναζητείται διευθυντικό στέλεχος του τοπικού παραρτήματος του ΔΕΔΔΗΕ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Κερατέα
