Σε ύφεση είναι σήμερα η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Κερατέα και εξαπλώθηκε γρήγορα σε πολλές περιοχές της ανατολικής Αττικής.
Σύμφωνα με δορυφορική λήψη σήμερα 9/8/2025 και ώρα 12:19, η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά της Λαυρεωτικής ανέρχεται σε 15.808 στρέμματα.
Στην εικόνα φαίνεται η καμένη έκταση με γρι πλαίσιο ενώ, με κίτρινο χρώμα, είναι έκταση που κάηκε από την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στις 26/6/2025, στο Θυμάρι.
Για την χθεσινή πυρκαγιά συνελήφθησαν σήμερα δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ - υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων – οι οποίοι κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στην πρόκληση της καταστροφικής φωτιάς.
Παράλληλα, με τις ίδιες κατηγορίες αναζητείται διευθυντικό στέλεχος του τοπικού παραρτήματος του ΔΕΔΔΗΕ.
