Σε ύφεση βρίσκονται από το πρωί τα πύρινα μέτωπα που καίνε από χθες το μεσημέρι στην Ανατολική Αττική, ωστόσο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση αναζωπυρώσεων, την ώρα που οι άνεμοι, και σήμερα, πνέουν πολύ ισχυροί.

«Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες φωτιάς, αλλά σε ύφεση. Δεν υπάρχει η δυναμική που εξελισσόταν χθες, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας» ανέφερε νωρίτερα στον ΣΚΑΙ 100,3 ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας.

Ανέφερε ότι οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν να σβήσουν και την τελευταία εστία, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και αναμένεται να ενισχυθούν. Επισήμανε ότι η σημερινή ημέρα είναι εξίσου δύσκολη.

Τα ξημερώματα σημειώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση στην περιοχή Χάρβαλο, με αποτέλεσμα να εκδοθεί εκ νέου μήνυμα από το 112 για την εκκένωση του οικισμού. Νωρίτερα, στη διάρκεια της νύχτας μηνύματα εκκένωσης είχαν εκδοθεί για τον Άγιο Νικόλαο και το Μαύρο Λιθάρι.

Ο μέχρι τώρα απολογισμός της μεγάλης φωτιάς είναι ένας νεκρός, ηλικίας 76 ετών, ο οποίος ζούσε σε πλινθόκτιστο οίκημα στην περιοχή Τογάνι. Από τη φωτιά έχουν καεί σπίτια, χωρίς να είναι ακόμη ξεκάθαρη η έκταση των υλικών ζημιών. Η καταγραφή θα ξεκινήσει μετά την κατάσβεση.

Δείτε εικόνες καταστροφής:

Με το πρώτο φως της ημέρας, το Σάββατο, ξεκίνησαν οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.

Έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς

Έρευνες διεξάγονται στο σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά στον οικισμό Μανούτσο, στην Κερατέα. Στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο από τη διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού.

Μιλώντας νωρίς το πρωί στον ΣΚΑΪ 100,3 ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού Σταύρος Πετρόπουλος δήλωσε ότι στο μέτωπο του Αγίου Νικολάου που ξέσπασε τη νύχτα βρέθηκε γκαζάκι και ερευνάται το ενδεχόμενο του εμπρησμού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι Αρχές μέχρι τις 6 το πρωί του Σαββάτου έχουν απεγκλωβίσει 385 πολίτες.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κερατέα (νεότερη ενημέρωση)

Για την περιοχή της Κερατέας παραμένουν σε ισχύ οι παρακάτω διακοπές:

Λεωφόρος Πλάκας στον οικισμό Τογάνι, ρεύμα κυκλοφορίας προς Δημολάκι Στη διασταύρωση στην περιοχή της Συνερίνας, ρεύμα κυκλοφορίας πρις τις πςριοχές Δημολάκι - Χάρβαλο Aποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Kερατέας - Αναβύσσουν από το ύψος της γέφυρας Τογάνι

Περιοχές που έχουν εκκενωθεί στην Ανατολική Αττική

Αλλεπάλληλα μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν από νωρίς χθες το μεσημέρι σε κατοίκους οικισμών της περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτούς, λόγω της φωτιάς που είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγραινά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα, Όλυμπος, Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι.

Στα μέτωπα της Ανατολικής Αττικής επιχειρούν 264 πυροσβέστες, 10 ομάδες πεζοπόρων, 79 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

