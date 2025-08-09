Λογαριασμός
Χερσόνησος: Καρέ-καρέ η στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου με θύμα πεζό τουρίστα

Σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή του τροχαίου με θύμα έναν τουρίστα περίπου 50 ετών - Φορτηγό προσπάθησε να αποφύγει πεζό και συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα 

τροχαιο κρητη

Σοκαριστικές εικόνες καταγράφονται σε βίντεο που δημοσιεύει το Neakriti.gr, δείχνοντας τη στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου στη Χερσόνησο που σημειώθηκε νωρίτερα λίγο μετά τις 17:00, με θύμα έναν τουρίστα περίπου 50 ετών.

Ένα φορτηγό που κινούνταν από τα Μάλια προς τη Χερσόνησο, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε πεζό που προσπαθούσε να περάσει τον δρόμο.

Ο οδηγός επιχείρησε να τον αποφύγει, όμως μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε επίσης τουρίστας.

Η βίαιη αυτή αλληλουχία είχε ως αποτέλεσμα ο πεζός να παρασυρθεί και να χάσει τη ζωή του επί τόπου.

Στο σημείο έφτασαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Τροχαία, όμως οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κρήτη τροχαίο δυστύχημα
