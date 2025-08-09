Σοκαριστικές εικόνες καταγράφονται σε βίντεο που δημοσιεύει το Neakriti.gr, δείχνοντας τη στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου στη Χερσόνησο που σημειώθηκε νωρίτερα λίγο μετά τις 17:00, με θύμα έναν τουρίστα περίπου 50 ετών.

Ένα φορτηγό που κινούνταν από τα Μάλια προς τη Χερσόνησο, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε πεζό που προσπαθούσε να περάσει τον δρόμο.

Ο οδηγός επιχείρησε να τον αποφύγει, όμως μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε επίσης τουρίστας.

Η βίαιη αυτή αλληλουχία είχε ως αποτέλεσμα ο πεζός να παρασυρθεί και να χάσει τη ζωή του επί τόπου.

Στο σημείο έφτασαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Τροχαία, όμως οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.