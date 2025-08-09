Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση διάσωσης πολυτραυματία άνδρα, ο οποίος έπεσε και χτύπησε εντός του Φαραγγιού της Σαμαριάς στα Χανιά.

Οι διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από την 3η Α.Κ. και τη 19η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. έφτασαν τον πολύτραυματία, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και με τη βοήθεια υπαλλήλων του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. τον μετέφεραν στο πεδίο προσγείωσης ελικοπτέρου, εντός του Φαραγγιού της Σαμαριάς.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ελικόπτερο, το οποίο τον μετέφερε στην αεροπορική βάση της Σούδας και από εκεί με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. διακομίστηκε στο Γ.Ν. Χανίων.

Η επιχείρηση σύμφωνα με το Συντονιστικό κέντρο ολοκληρώθηκε με επιτυχία τις βραδινές ώρες σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

