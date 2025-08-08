Φωτιά στην Κερατέα: Συγκλονιστικά φωτογραφικά καρέ από το μέτωπο της καταστροφής

Αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη βρίσκεται η Ανατολική Αττική, καθώς τέσσερα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν αργά το μεσημέρι μαίνονται ανεξέλεγκτα μέχρι αυτή την ώρα.

Οι φλόγες κινούνται με αστραπιαία ταχύτητα, εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων που σαρώνουν την περιοχή.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ριπές φτάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Με τραγικότερη εξέλιξη, τον εντοπισμό ενός νεκρού ηλικιωμένου σε πλινθόκτιστη κατασκευή στο Τογάνι Κερατέας, η πυρκαγιά έχει ήδη κατακάψει περιουσίες και εκτάσεις, καταστρέφοντας χαμηλή βλάστηση και πευκοδάση.

Η κάμερα του ΣΚΑΪ, κατέγραψε τη στιγμή που κατοικία παραδίδεται στις φλόγες.

Στο σημείο παρέμενε και ο ιδιοκτήτης του οικήματος, έχοντας κάνει προηγουμένως μια ύστατη προσπάθεια με λάστιχα και μια λεκάνη νερό, να σώσει το βίος του, χωρίς αποτέλεσμα.

Όπως εξηγεί, ήταν εντός του σπιτιού την ώρα της φωτιάς και μάλιστα κόντεψε να καεί δύο φορές, έχοντας εγκλωβιστεί.

Ταυτόχρονα κινδύνευσε για τρίτη φορά, επιχειρώντας να σώσει ένα σκυλάκι που κινούταν στο σημείο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά και αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 44 οχήματα, ενώ καθοριστική είναι η συνδρομή και των εθελοντών.

Εθελοντής πυροσβέστης από την πολιτική προστασία του Δήμου Λαυρεωτικής, περιέγραψε στον ΣΚΑΪ, μια πολύ δύσκολη κατάσταση ενώ προσθέτει πώς νωρίτερα και ο ίδιος εγκλωβίστηκε στη φωτιά.

«Προσπαθούμε να κάνουμε, παιδιά, ό,τι καλύτερο μπορούμε. Οι συνθήκες είναι αντίξοες», τονίζει εξηγώντας πως στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι και οι φλόγες είναι τεράστιες.

Οπως συνοψίζει, εγκλωβίστηκαν και οι ίδιοι οι εθελοντές στις φλόγες.

Άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., «πόρτα-πόρτα» ζήτησαν από τους πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μέχρι στιγμής, 79 αστυνομικοί με 39 οχήματα έχουν συμβάλει στην απομάκρυνση 10 πολιτών — κυρίως ηλικιωμένων — από ιδιαίτερα επικίνδυνα σημεία.

Παράλληλα, συνεχή είναι τα μηνύματα από το 112.

Κάτοικοι της περιοχής, κάνουν λόγο για δραματική κατάσταση με τις φλόγες να φτάνουν μέσα στις αυλές περνώντας τις μάντρες.

Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται και οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες.

Πηγή: skai.gr

