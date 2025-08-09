Συγκλονιστικά πλάνα: Canadair κάνει ρίψεις στη φωτιά της Κερατέας μετά τη δύση του ηλίου

Τιτάνια μάχη δίνουν από χτες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, τόσο οι εναέριες όσο και οι επίγειες για να περιορίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ανατολική Αττική. Σε συγκλονιστικά πλάνα φαίνεται πως για πρώτη φορά πιλότοι Canadair έκαναν τις τελευταίες ρίψεις νερού μετά τη δύση του ήλιου, στην περιοχή της Κερατέας.

Με αναμμένα φώτα πτήσης, για να γίνονται ορατά μεταξύ τους μέσα στον καπνό, οι πιλότοι πραγματοποιούν τις ύστατες ρίψεις νερού, προσπαθώντας να περιορίσουν το μέτωπο έκαιγε ανεξέλεγκτα σε ευθεία 5 χιλιομέτρων, χτες το βράδυ.

Δείτε την ηρωική προσπάθεια των πιλότων καρέ - καρέ:

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

