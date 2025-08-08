Λογαριασμός
Φωτιά στην Κερατέα: Απομονωμένος χωρίς ρεύμα και νερό ζούσε ο 76χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος

Απομονωμένος από το 2007, ήταν ο 76χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος στο Τογάνι Κερατέας, εγκλωβισμένος από την καταστροφική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική

Φωτιά- Κερατέα: Απομονωμένος χωρίς ρεύμα και νερό ο 76χρονος που βρέθηκε νεκρός

Απομονωμένος, χωρίς ρεύμα και νερό από το 2007, ζούσε ο 76χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος σε πλινθόκτιστη κατασκευή στο Τογάνι Κερατέας, περιοχή που «σάρωσε» η καταστροφική φωτιά στην Ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένειά του δε γνώριζε ότι βρισκόταν εκεί, καθώς ούτε η κόρη του είχε επικοινωνίες μαζί του.

Ο άτυχος άνδρας εγκλωβίστηκε όταν η πυρκαγιά έφτασε στο σημείο.

