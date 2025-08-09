Λογαριασμός
Καλύτερη η εικόνα στην πυρκαγιά στη Σαμοθράκη - Κινδύνευσαν σπίτια

Οι πυροσβέστες βρίσκονται κοντά στο να οριοθετήσουν τη φωτιά, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας συνέδραμαν από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς  που ξέσπασε σήμερα αργά το απόγευμα στην περιοχή Άνω Καρυώτες της Σαμοθράκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι 10 πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο με 5 οχήματα, βρίσκονται κοντά στο να οριοθετήσουν τη φωτιά, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας το έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά, έφτασε κοντά σε κάποιους οικισμούς, ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της

Σύμφωνα με την πυροσβεστική ο αέρας σπρώχνει τη φωτιά προς τη θάλασσά.  

Το 112 απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα σε όσους βρίσκονται στο νησί, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

