Δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ συνελήφθησαν για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κερατέα, ενώ αναζητείται διευθυντικό στέλεχος τοπικού παραρτήματος του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δύο υπάλληλοι - υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων - κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στην πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες είχαν πάει στο σημείο μετά τη φωτιά, προκειμένου να κάνουν έλεγχο και αυτοψία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κατέληξε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από κομμένο καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ, από το οποίο, λόγω σπινθήρα, «άρπαξαν φωτιά τα ξερά χόρτα στη βάση της κολώνας με αποτέλεσμα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, η πυρκαγιά να πάρει γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Γι αυτό ακριβώς υπάρχουν και δύο μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Για το λόγο αυτό ορίστηκε πραγματογνώμονας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρα του κομμένου καλωδίου στα ξερά χόρτα. Το πρόβλημα αποδίδεται σε κακή συντήρηση του δικτύου.

Για αυτό αρχικά προσήχθησαν οι δύο υπάλληλοι που πήγαν να αποκαταστήσουν τη ζημιά στην κολώνα. Ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας ποινικής δίωξης για τα στοιχεία, ο οποίος διέταξε να κρατηθούν οι δύο υπάλληλοι.

Οι ίδιοι αναφέρουν ότι δεν είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση του δικτύου, αλλά για την αποκατάσταση των βλαβών. Για το λόγο αυτό αναζητείται κι ένα ακόμη στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων. Οι δύο συλληφθέντες δίνουν κατάθεση στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίζεται και θα οδηγηθούν αύριο στον Εισαγγελέα.

Πηγές του ΔΕΔΔΗΕ χαρακτηρίζουν «άδικη» και «παράλογη» τη σύλληψη των δυο υπαλλήλων, από τη στιγμή μάλιστα που - όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά - δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής πόρισμα από την πυροσβεστική για τα αίτια της φωτιάς.

Η φωτιά, που εξαπλώθηκε σε πολλές περιοχές της ανατολικής Αττικής, σήμερα είναι σε ύφεση. Ωστόσο, ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ιδιαίτερα βαρύς, με έναν 76χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του, ενώ καταγράφονται εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες, αγροτικές εκτάσεις και δασικούς όγκους.

Πηγή: skai.gr

