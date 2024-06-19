Η φωτιά επεκτάθηκε με αστραπιαία ταχύτητα αλλά υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις ότι η αιτία δεν ήταν μόνο οι καιρικές συνθήκες, δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλιας σε έκτακτη ενημέρωση για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βάρης - Κορωπίου. Τόνισε, πως οι ανακριτικές αρχές της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας έχουν στη διάθεσή τους οπτικό υλικό που δείχνει ξεκάθαρα εμπρηστή να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα στη Βάρης- Κορωπίου ενώ λίγο πιο κάτω εντοπίστηκε και μπιτόνι με πετρέλαιο και στουπί.

«Όταν έχουμε την άδεια από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ θα δώσουμε στη δημοσιότητα το υλικό», πρόσθεσε ο ίδιος.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως αντιμετωπίστηκαν δεκάδες μέτωπα κάποια απ αυτά επικίνδυνα όπως της Καρύστου, του Μαρκόπουλου και της Νάξου όπου συνελήφθη εξ’ αμελείας- εγκληματικής αμέλειας- εμπρηστής. «Πριν καλά- καλά τεθεί σε ύφεση η πυρκαγιά στο Μαρκόπουλο, ξέσπασε νέα φωτιά στην Αττική, στη Βάρης- Κορωπίου, σε ξερά χόρτα», σημείωσε ο ίδιος.

Αναλυτικά η δήλωση του Βασίλη Κικίλια:

Από τα ξημερώματα σήμερα πυροσβέστες εθελοντές και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας παλεύουν με δεκάδες εστίες πυρκαγιών σε όλη τη χώρα . Απο το μεσημερι και μετά σχεδόν κάθε 10 λεπτά είχαμε και μια νέα έναρξη Γνωρίζαμε -και για αυτό είχαμε ζητήσει την προσοχή όλων- ότι έχουμε εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω ξηρασίας, υψηλών θερμοκρασιών, αλλά κυρίως σφοδρών ανέμων με ριπές που φτάνουν τα 8 ακόμα και τα 9 μποφόρ. Αντιμετωπίστηκαν δεκάδες μέτωπα κάποια απ αυτά επικίνδυνα όπως της Καρύστου, του Μαρκόπουλου και της Νάξου όπου συνελήφθη εξ’ αμελείας- εγκληματικής αμέλειας- εμπρηστής. Πριν καλά- καλά τεθεί σε ύφεση η πυρκαγιά στο Μαρκόπουλο, ξέσπασε νέα φωτιά στην Αττική, στη Βάρης- Κορωπίου, σε ξερά χόρτα.

Παρά την άμεση επέμβαση ισχυρών επίγειων και εναέριων μέσων εξαπλώθηκε και επεκτάθηκε ταχύτατα. 45 οχήματα, 145 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα της 1ης Ομάδας Δασοκομάντος, και 17 εναέρια μέσα (6 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα εκ των οποίων το 1 του ΓΓΕΘΑ) μαζί με πλήθος εθελοντών, δυνάμεις των ΟΤΑ αλλά και την Ελληνική Αστυνομία που συνέδραμε στις ασφαλείς εκκενώσεις, βρέθηκαν στο πεδίο.

Όπως είπα προηγουμένως η φωτιά επεκτάθηκε με αστραπιαία ταχύτητα αλλά υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις ότι η αιτία δεν ήταν μόνο οι καιρικές συνθήκες.Οι ανακριτικές αρχές της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας έχουν στη διάθεσή τους οπτικό υλικό που δείχνει ξεκάθαρα εμπρηστή να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα στη Βάρης- Κορωπίου ενώ λίγο πιο κάτω εντοπίστηκε και μπιτόνι με πετρέλαιο και στουπί. Όταν έχουμε την άδεια από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ θα δώσουμε στη δημοσιότητα το υλικό.

