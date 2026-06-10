Ερντογάν: Οι πρόγονοί μας οι Οθωμανοί ήταν σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Καύκασο

«Στα βήματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο είμαστε ανεξάρτητοι και με αυτοπεποίθηση» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι «δεν μας καθορίζουν τα σενάρια άλλων χωρών».

«Η Τουρκία έχει δείξει σε φίλους και εχθρούς ότι δεν είναι μια χώρα που την καθορίζουν τα σενάρια άλλων χωρών, αλλά είναι μια χώρα που γράφει τη δική της ιστορία, διαμορφώνει το δικό της μέλλον και είναι παράγοντας που αλλάζει τα δεδομένα στην περιοχή της» είπε ο Τούρκος πρόεδρος και πρόσθεσε: «Πίσω από τη διαδικασία 'απαλλαγής της Τουρκίας από την τρομοκρατία', και από τα αποφασιστικά βήματα μας από τον Περσικό Κόλπο, στη βόρεια Αφρική και στην ανατολική Μεσόγειο, βρίσκεται αυτή η αυξημένη αυτοπεποίθηση, το θάρρος, ο σχεδιασμός και η ικανότητα μας να ενεργούμε ανεξάρτητα».

«Οι πρόγονοί μας οι Οθωμανοί ήταν σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Καύκασο» - «Εμείς διαδεχθήκαμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία»

Ο Ερντογάν συνέχισε λέγοντας: «Tα 16 κράτη μας που εκπροσωπούνται στο Προεδρικό Έμβλημα έχουν ιστορία που εκτείνεται σε πάνω από 2.200 χρόνια. Οι πρόγονοί μας καβάλησαν τα άλογά τους και ίδρυσαν κράτη σε μια απέραντη γεωγραφία που εκτείνεται από την Ευρώπη έως την Κεντρική Ασία, από τον Καύκασο έως τα βάθη της Αφρικής. Το μεγάλο οθωμανικό δέντρο κυμάτιζε περήφανα τη σημαία μας για πάνω από 600 χρόνια σε τρεις ηπείρους και επτά κλίματα. Όταν η δύναμη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εξασθένησε, η νεαρή μας Δημοκρατία πήρε τη θέση της. Όπως πάντα λέγαμε, η Δημοκρατία της Τουρκίας δεν είναι το πρώτο, αλλά το τελευταίο κράτος που ιδρύσαμε σε αυτά τα εδάφη. Το λέω αυτό ειδικά επειδή, αν και τα ονόματα και οι ηγεμόνες των κρατών που ιδρύσαμε άλλαξαν με την πάροδο του χρόνου, το χαρακτηριστικό της 'αιώνιας ύπαρξης' παρέμεινε πάντα».

Κιλιτσντάρογλου: «Η Τουρκία πρέπει να βρίσκεται εκεί που ήταν οι Οθωμανοί - Πρέπει να πάμε εκεί»

Ο διορισμένος πρόεδρος της αντιπολίτευσης έχει ταυτόσημες απόψεις με τον Ερντογάν

Kılıçdaroğlu:



"Osmanlı'nın topraklarına bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada kendi kişiliğini geliştirmek zorundadır.



Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı." pic.twitter.com/PRoCABAUgs — Etkili Haber (@etkilihaberyeni) June 9, 2026

«Δείτε την Μεγάλη Βρετανία, τις πολιτικές της στη Μέση Ανατολή. Δείτε τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δείτε τους ανθρώπους εκεί. Η Τουρκία πρέπει να πάει σε αυτή τη γεωγραφία και να αναπτύξει τη δική της ταυτότητα εκεί. Πρέπει να πάμε εκεί μεγαλώνοντας, να μην συρρικνωθούμε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε μια απο τις σημαντικότερες χώρες του

κόσμου. Η Τουρκία πρέπει να είναι βρίσκεται στην οθωμανική γεωγραφία. Πρέπει να είναι και στα τουρκόφωνα κράτη. Και στην γεωγραγία της Μεσογείου η Τουρκία πρέπει να είναι παρούσα. Πρέπει να δώσουμε αυτόν τον αγώνα. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα είναι ένα κόμμα που στο κράτος δίνει κατευθυντήριες γραμμές και πρέπει να τα εκφράζει αυτές τις γραμμές».

«Ο Ερντογάν θα θέσει στον Τραμπ τα F-35, τις σχέσεις με Ελλάδα και την ένταση»

Τούρκοι αναλυτές μιλούν για διαφωνία «γύρω από το Καστελλόριζο»

Tο ζήτημα της Συρίας και των YPG/SDG

τα F-35/CAATSA/κυρώσεις στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας,

η Ανατολική Μεσόγειος , η Γαλάζια Πατρίδα και οι περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας,

η περιφερειακή ισορροπία ασφάλειας μετά τον πόλεμο του Ισραήλ,

οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις,

το μέλλον του ΝΑΤΟ και η ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Σύμφωνα με ανάλυση του Haberturk «οι περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, η υφαλοκρηπίδα, η ενεργειακή εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου, οι εντάσεις με την Ελλάδα και οι διαφωνίες γύρω από το Καστελλόριζο είναι θέματα που ενδέχεται να τεθούν άμεσα επί τάπητος κατά την επίσκεψη του Tραμπ στην Άγκυρα. Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που προετοιμάζει η Άγκυρα σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας και οι νέες κινήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο παρακολουθούνται στενά από την Ουάσιγκτον».

Στην Ίμβρο ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα γιορτάσει τα ονομαστήριά του

Τα παιδιά της ομογένειας τον υποδέχθηκαν με κρουστά και χορούς. Εκεί βρέθηκαν οι Πατριάρχες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Στο νησί βρέθηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

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