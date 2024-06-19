Τη σημασία του καθαρισμού οικοπέδων από ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά αναδεικνύει η μαρτυρία ενός άνδρα, ο οποίος κατάφερε να προστατεύσει την κατοικία του από την πυρκαγιά στη λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου χάρη στα προληπτικά μέτρα που είχε λάβει.

Μιλώντας σε απεσταλμένη του ΣΚΑΪ, η οποία βρισκόταν σε σημείο από το οποίο έχει περάσει προηγουμένως η φωτιά, ο άνδρας σημείωσε πως είχε κάνει καθαρισμούς σε δύο σημεία, δεξιά και αριστερά του σπιτιού του, δημιουργώντας στην πράξη «15 μέτρα αντιπυρική ζώνη» γύρω από το ακίνητο.

«Δεν καήκαμε καθόλου», είπε, τονίζοντας ότι «άμα έχεις καθαρίσει τη γλιτώνεις, γι’ αυτό μας λένε “καθαρίστε, καθαρίστε”». «Ήρθε και η Πυροσβεστική κατευθείαν και προλάβαμε», προσέθεσε.

Ο κάτοικος σημείωσε ότι, μολονότι στην περιοχή υπάρχει πυκνή χαμηλή βλάστηση «δεν καθαρίζει κανείς».

Στο ρεπορτάζ του σταθμού σημειώθηκε στη συνέχεια ότι η πυρκαγιά φαίνεται να εξαπλώνεται κάνοντας «ζιγκ-ζαγκ», ουσιαστικά καίγοντας σημεία όπου δεν είχαν γίνει καθαρισμοί οικοπέδων και συνεπώς υπάρχει καύσιμη ύλη.

Πηγή: skai.gr

