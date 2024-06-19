Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στην λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου: Δύο περιστατικά με δύσπνοια λόγω εισπνοής καπνού

Έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία

Φωτιά στην λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου

To EKAB έχει διακομίσει μέχρι στιγμής, 2 περιστατικά με δύσπνοια λόγω εισπνοής καπνού από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή χορτολιβαδική έκταση στη Λεωφόρο Βάρη- Κορωπίου.

Λίγο μετά τις 14.20 το μεσημέρι τρίτο μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους ζητώντας τους να απομακρυνθούν από το Κίτσι προς τον Βάρη.

Η φωτιά κινείται κοντά σε κατοικημένη περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες και επιχειρήσεις και έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα Κορωπί
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark