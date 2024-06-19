To EKAB έχει διακομίσει μέχρι στιγμής, 2 περιστατικά με δύσπνοια λόγω εισπνοής καπνού από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή χορτολιβαδική έκταση στη Λεωφόρο Βάρη- Κορωπίου.

Λίγο μετά τις 14.20 το μεσημέρι τρίτο μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους ζητώντας τους να απομακρυνθούν από το Κίτσι προς τον Βάρη.

Η φωτιά κινείται κοντά σε κατοικημένη περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες και επιχειρήσεις και έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Πηγή: skai.gr

