Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Για τα όσα συνέβησαν το Σάββατο το βράδυ τα οποίο οδήγησαν και στο ξυλοδαρμό της συζύγου του, Σοφίας Πολυζωγοπούλου κατέθεσε στον ανακριτή ο ποινικολόγος, Απόστολος Λύτρας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λύτρας ανέφερε στην κατάθεσή του πώς ξεκίνησε ο καβγάς ανάμεσά στον ίδιο και την σύζυγό του και πώς έφτασε στο σημείο να την χτυπήσει «ενστικτιοδώς» όπως ο ίδιος λέει μετά από τέντωμα του δεξιού του χεριού καθώς λογομαχούσαν.

Παράλληλα, αναφέρει στην κατάθεσή του ότι μετέβησαν στην ιδιωτική κλινική κατόπιν πρωτοβουλίας του ίδιου και προσθέτει ότι η ίδια η σύζυγός του, του είπε να πούνε πως έπεσε από την σκάλα.

Αναλυτικά ο κ. Λύτρας ανέφερε:

«Το Σάββατο το βράδυ μεταβήκαμε σε εστιατόριο στην Βουλιαγμένη μαζί με παρέα. Σε όλη τη διαδρομή ήμασταν μια χαρά και συζητούσαμε για οικογενειακά θέματα. Στο εστιατόριο όπως σηκώθηκα να πάω προς το μέρος της είδα ότι έστελνε κάπου μηνύματα. Της πήρα το κινητό και της ζήτησα να μου δώσει τον κωδικό για να μάθω που έστελνε τα μηνύματα αυτά γιατί ζήλεψα. Μου αρνήθηκε και της ζήτησα να φύγουμε. Όταν μπήκαμε στο αυτοκίνητο αρχίσαμε να λογομαχούμε και καθόσον οδηγούσα με το δεξί μου χέρι τη χτύπησα προφανώς στο πρόσωπο χωρίς να γνωρίζω το σημείο και χωρίς να έχω την παραμικρή πρόθεση να της προκαλέσω την οποιαδήποτε βλάβη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λύτρας και πρόσθεσε:

«Λίγα μέτρα πιο κάτω είχε ένα άνοιγμα ο δρόμος όπου σταμάτησα να συζητήσουμε. Πίσω ήρθε ένα άλλο αυτοκίνητο και έτσι συνέχισα να οδηγώ ενώ συνεχιζόταν ο λεκτικός διαπληκτισμός. Την χτύπησα με το δεξί μου χέρι από τη θέση του οδηγού κι αυτή στη θέση του συνοδηγού, χωρίς να έχω πρόθεση να της προκαλέσω την οποιαδήποτε βλάβη. Και η ίδια γνωρίζει ότι δεν είχα τέτοια πρόθεση. Πήγαμε προς το σπίτι και είπαμε και οι δυο να πάμε σε νοσοκομείο προληπτικά».

Ο κ. Λύτρας συνέχισε: «Επειδή ήμασταν και οι δύο σε μεγάλη ένταση πήγαμε στο σπίτι μας πρώτα όπου παραμείναμε για 10 λεπτά, έκανε ντους και την πήγα με δική μου πρωτοβουλία στην Ευρωκλινική. Όταν φύγαμε από το σπίτι μου είπε "δεν πρόκειται να πω τίποτα για το τι έγινε" και εγώ της είπα θα αναλάβω την ευθύνη. Όταν φτάσαμε στην Ευρωκλινική, η σύζυγος μου στο δωμάτιο που βρισκόταν και ήμουν μαζί της μου είπε να πούμε ότι έπεσε από τη σκάλα. Μάλιστα πρώτα κατέθεσε η σύζυγος μου και εγώ μετά από δυόμιση ώρες περίπου. Σ’ αυτό το διάστημα μου είπε στο τηλέφωνο ότι κατέθεσε ότι έπεσε απ’ τις σκάλες και ότι εγώ δεν ήμουν παρών. Θέλω να επισημάνω ότι το χτύπημα στο πρόσωπο της συζύγου μου ουσιαστικά έγινε από το τέντωμα του δεξιού μου χεριού ενστικτωδώς και παρορμητικά, γιατί βρισκόμαστε σε απόσταση 40 εκατοστών περίπου. Υπολογίζω ότι τα χτυπήματα με το δεξί μου χέρι ήταν δύο ή τρία. Σας επισημαίνω ότι όταν έδωσε την κατάθεση της εγώ βρισκόμουν ήδη στο τμήμα κρατούμενος και οι αστυνομικοί πήγαν μετά να της πάρουν κατάθεση. Συνεπώς, δεν υπήρχε λόγος να φοβηθεί κάτι. Μάλιστα στο τηλέφωνο μου ανέφερε ότι την ρώτησαν αστυνομικοί αν θέλει κουμπί πανικού και απλά κούνησε το κεφάλι της και θεωρήθηκε από τους αστυνομικούς ότι θέλει το κουμπί πανικού. Καθ’ όλη τη διάρκεια που με κρατούν, βρίσκομαι σε διαρκή επικοινωνία με την σύζυγό μου τόσο τηλεφωνικά όσο και μέσω μηνυμάτων.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.