Κοντά σε κατοικημένη περιοχή η φωτιά στη Μαγνησία

Συναγερμός και μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στην Μαγνησία έχει προκαλέσει η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά της 4 το απόγευμα σε δασική έκταση με πουρνάρια στην Γαύριανη Αλμυρού.

Η φωτιά , που βρίσκεται κοντά στην κατοικημένη περιοχή του οικισμού Γαύριανη, καίει εκτάσεις με πουρνάρια και συνεχώς ενισχύονται από τον Βόλο οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για να περιορίσουν και να ελέγξουν το μέτωπο, το οποίο απειλεί ήδη τον οικισμό της Γαύριανης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πάνω από 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο και επιχειρούν συνεχώς πριν κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, αλλά το έργο τους δυσκολεύουν οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι.

Λίγο μετά τις 4.30, μέσω μηνύματος της Πολιτικής Προστασίας οι κάτοικοι της Γαύριανης και όσοι βρίσκονται στην περιοχή ενημερώθηκαν ότι θα πρέπει να εκκενώσουν την περιοχή όπου μαίνεται η φωτιά και να κατευθυνθούν προς τον αυτοκινητόδρομο Αθήνας-Θεσσαλονίκης και προς την πόλη του Αλμυρού.

Η εντολή εκκένωσης δόθηκε από τον δήμαρχο Αλμυρού για την περιοχή της Γαύριανης, ενώ και ο δήμος στέλνει μηχανήματα για να συνδράμουν, αλλά και η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται σε ετοιμότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

