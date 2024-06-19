Της Ιωάννας Μάνδρου

Ένταλμα σύλληψης του δικηγόρου Απόστολου Λύτρα εκδόθηκε από τις δικαστικές αρχές μετά την άρση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί, όταν απολογήθηκε για τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του Σοφίας Πολυζωγοπούλου.

Η αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση που ζητήθηκε από το θύμα του ξυλοδαρμού μέσω του δικηγόρου της Θέμη Σοφού από την ανακρίτρια, έγινε δεκτή καθώς το βράδυ της Τρίτης υπήρξε επεισοδιακή επίσκεψη συγγενικών προσώπων του Απόστολου Λύτρα στο σπίτι του στον Γέρακα και απειλές σε βάρος της συζύγου του, η οποία διαμένει εκεί μετά την άγρια κακοποίηση της.

Μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης ο Απόστολος Λύτρας αναμένεται να συλληφθεί και να οδηγηθεί στις φυλακές καθώς οι περιοριστικοί όροι δεν υπάρχουν πια, έχουν αντικατασταθεί με προσωρινή κράτηση.

Σημειώνεται ότι μετά την απολογία του για την βαριά κακοποίηση της συζύγου του, ανακρίτρια και εισαγγελέας είχαν επιβάλει περιοριστικούς όρους στον Απόστολο Λύτρα και τον είχαν αφήσει ελεύθερο.

Οι περιοριστικοί όροι που παραβιάστηκαν και για τον λόγο αυτό αντικαταστάθηκαν με προφυλάκιση, ήταν υποχρεωτική μετοίκηση από το κοινό τους σπίτι στον Γέρακα, απαγόρευση να πλησιάζει η να απειλεί με οποιονδήποτε τρόπο το θύμα και υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα θεραπείας για να μην επαναλάβει τη βίαιη συμπεριφορά του.

Όμως οι όροι αυτοί, που είχαν προκαλέσει την παρέμβαση της ηγεσίας της δικαιοσύνης (προέδρου και εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για έλεγχο της ανακρίτριας και του εισαγγελέα) παραβιάστηκαν πριν ακόμα περάσει ένα 48ωρο καθώς η πρώην σύζυγος του δράστη με δικηγόρο του γραφείου του και την κόρη του από τον πρώτο γάμο μετέβησαν στο σπίτι του στον Γέρακα και χωρίς τη συναίνεση της Σοφίας Πολυζωγοπούλου που διαμένει εκεί βαριά τραυματισμένη, ζήτησαν τα ρούχα και χρήματα που είχε ο Απόστολος Λύτρας με τρόπο απειλητικό.

Επίσης, ο ίδιος κατά παράβαση των περιοριστικών όρων απέστειλε μήνυμα στο θύμα- σύζυγο του και την περιέλαβε σε ομάδα στο viber χωρίς τη συναίνεση της με σκοπό απειλητικά, όπως η ίδια ισχυρίζεται, να την αναγκάσει να δώσει χρήματα τα οποία ο ίδιος διατείνεται ότι είχε στο σπίτι του.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις η Σοφία Πολυζωγοπούλου ενεργοποίησε το κουμπί πανικού, κατέθεσε μήνυση κατά Λύτρα, της πρώην συζύγου του και ενός δικηγόρου και ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες του αυτοφώρου.

Η πρώην σύζυγος Λύτρα προσήλθε στις εισαγγελικές αρχές κατηγορούμενη για απειλή και παραβίαση της οικιακής ειρήνης παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο και πήρε προθεσμία να δικαστεί στις 27 Ιουνίου.

Ωστόσο ο Απόστολος Λύτρας παρέμεινε άφαντος και δεν συνελήφθη με την διαδικασία του Αυτοφώρου μέχρι που εκδόθηκε το ένταλμα για τη σύλληψη του και την προσωρινή του κράτηση.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι πέραν της παρέμβασης της ηγεσίας του Αρείου Πάγου για έλεγχο των ανακρίτριας και εισαγγελέα που τον αφησαν ελεύθερο, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με δεύτερη παραγγελία της έχει ζητήσει την άμεση επίσπευση των σχετικών διαδικασιών προκειμένου σύντομα η υπόθεση αυτή να φθάσει το ακροατήριο.



Πηγή: skai.gr

