Φωτιά στη λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση επί της λεωφόρου Βάρης Κορωπίου, πλησίον της Σχολής Ευελπίδων. Ισχυρές παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να ελέγξουν τυχόν αναζωπυρώσεις.



Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 45 οχήματα και από αέρος επιχείρησαν 6 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα. Στη διάθεση των ανακριτικών αρχών της πυροσβεστικής και της αστυνομίας βρίσκεται οπτικό υλικό που δείχνει εμπρηστή να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα στη Βάρης - Κορωπίου, ενώ λίγο πιο κάτω εντοπίστηκε και μπιτόνι με πετρέλαιο και στουπιά, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποίησε νωρίτερα. Ειδικότερα, κάμερα καταστήματος στη Βάρης-Κορωπίου κατέγραψε τον φερόμενο ως εμπρηστή να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα και έπειτα να τρέχει.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Λόγω της πυρκαγιάς, εκκενώθηκαν τρία ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μαθητές/ριες από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις των σχολείων τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία.

Επιπλέον, εκκενώθηκε ο Ιππικός Όμιλος Βάρης . Συγκεκριμένα, 22 άλογα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας στο Μαρκόπουλο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωσταντέλλος είπε ότι η φωτιά έχει μπει σε δύο σπίτια - σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξεκίνησε σε ξερά χόρτα και επεκτάθηκε σε πάρκινγκ σκαφών. Νωρίτερα, λίγο πριν τις 14.00 το μεσημέρι, νέο μήνυμα - δεύτερο - εστάλη από το 112 στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν από Λαμπρικά προς Λεωφόρο Αγίας Μαρίνας.

Στο σημείο έπνεαν ισχυροί άνεμοι γεγονός που δυσκολεύει την επιχείρηση της κατάσβεσης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Λίγο μετά τη 13.30 το μεσημέρι, εστάλη το πρώτο μήνυμα από το 112 ώστε οι κάτοικοι στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά 🔥στην λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου



❗ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 19, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.