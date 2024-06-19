Φωτιά στη λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση επί της λεωφόρου Βάρης Κορωπίου, πλησίον της Σχολής Ευελπίδων. Ισχυρές παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να ελέγξουν τυχόν αναζωπυρώσεις.
Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 45 οχήματα και από αέρος επιχείρησαν 6 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα. Στη διάθεση των ανακριτικών αρχών της πυροσβεστικής και της αστυνομίας βρίσκεται οπτικό υλικό που δείχνει εμπρηστή να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα στη Βάρης - Κορωπίου, ενώ λίγο πιο κάτω εντοπίστηκε και μπιτόνι με πετρέλαιο και στουπιά, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποίησε νωρίτερα. Ειδικότερα, κάμερα καταστήματος στη Βάρης-Κορωπίου κατέγραψε τον φερόμενο ως εμπρηστή να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα και έπειτα να τρέχει.
Λόγω της πυρκαγιάς, εκκενώθηκαν τρία ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μαθητές/ριες από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις των σχολείων τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία.
Επιπλέον, εκκενώθηκε ο Ιππικός Όμιλος Βάρης . Συγκεκριμένα, 22 άλογα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας στο Μαρκόπουλο.
Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωσταντέλλος είπε ότι η φωτιά έχει μπει σε δύο σπίτια - σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξεκίνησε σε ξερά χόρτα και επεκτάθηκε σε πάρκινγκ σκαφών. Νωρίτερα, λίγο πριν τις 14.00 το μεσημέρι, νέο μήνυμα - δεύτερο - εστάλη από το 112 στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν από Λαμπρικά προς Λεωφόρο Αγίας Μαρίνας.
Στο σημείο έπνεαν ισχυροί άνεμοι γεγονός που δυσκολεύει την επιχείρηση της κατάσβεσης.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) June 19, 2024
🔥 Δασική πυρκαγιά στο #Κορωπί
🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κίτσι απομακρυνθείτε προς #Βάρη
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki @hellenicpolice
🔥 Δασική πυρκαγιά στην #Αττική
🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λαμπρικά απομακρυνθείτε προς Λεωφόρο #Αγίας_Μαρίνας
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki @hellenicpolice
Λίγο μετά τη 13.30 το μεσημέρι, εστάλη το πρώτο μήνυμα από το 112 ώστε οι κάτοικοι στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
🆘 Δασική πυρκαγιά 🔥στην λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου
❗ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
