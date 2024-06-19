Λογαριασμός
Σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου: Ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις - Εκκενώθηκαν περιοχές (Βίντεο, φωτογραφίες)

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο - 2 περιστατικά με δύσπνοια λόγω εισπνοής καπνού - Εκκενώθηκαν ο Ιππικός Όμιλος Βάρης και 3 ιδιωτικά εκπαιδευτήρια - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί 

Φωτιά στη λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση επί της λεωφόρου Βάρης Κορωπίου, πλησίον της Σχολής Ευελπίδων. Ισχυρές παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να ελέγξουν τυχόν αναζωπυρώσεις.  
 
Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 45 οχήματα και από αέρος επιχείρησαν 6 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα. Στη διάθεση των ανακριτικών αρχών της πυροσβεστικής και της αστυνομίας βρίσκεται οπτικό υλικό που δείχνει εμπρηστή να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα στη Βάρης - Κορωπίου, ενώ λίγο πιο κάτω εντοπίστηκε και μπιτόνι με πετρέλαιο και στουπιά, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποίησε νωρίτερα. Ειδικότερα, κάμερα καταστήματος στη Βάρης-Κορωπίου κατέγραψε τον φερόμενο ως εμπρηστή να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα και έπειτα να τρέχει. 

φωτιά

Φωτιά

Λόγω της πυρκαγιάς, εκκενώθηκαν τρία ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μαθητές/ριες από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις των σχολείων τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία.

φωτια

Επιπλέον, εκκενώθηκε ο Ιππικός Όμιλος Βάρης . Συγκεκριμένα, 22 άλογα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας στο Μαρκόπουλο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωσταντέλλος είπε ότι η φωτιά έχει μπει σε δύο σπίτια - σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξεκίνησε σε ξερά χόρτα και επεκτάθηκε σε πάρκινγκ σκαφών. Νωρίτερα, λίγο πριν τις 14.00 το μεσημέρι, νέο μήνυμα - δεύτερο -  εστάλη από το 112 στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν από Λαμπρικά προς Λεωφόρο Αγίας Μαρίνας.

φωτια

Στο σημείο έπνεαν ισχυροί άνεμοι γεγονός που δυσκολεύει την επιχείρηση της κατάσβεσης.

φωτια

 

Φωτιά στο Κορωπί

Λίγο μετά τη 13.30 το μεσημέρι, εστάλη το πρώτο μήνυμα από το 112 ώστε οι κάτοικοι στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

