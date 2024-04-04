Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε κοντά στο χωριό Καρυά Καμένων Βούρλων στην Φθιώτιδα σε υψόμετρο 800 μέτρων.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Καμένων Βούρλων, Ηλία Κυρμανίδη «η φωτιά αναπτύχθηκε σε δύο μέτωπα, παρ΄ ότι ο άνεμος δεν ήταν έντονος, ενώ τα μέτωπα της φωτιάς βρίσκονται μέσα σε αγρολιβαδική έκταση».

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τον Άγιο Κωσταντίνο, τη Λαμία και την Αμφίκλεια έσπευσαν στην περιοχή και κατάφεραν να τη «μαζέψουν» πολύ γρήγορα.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.