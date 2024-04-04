ΑΠΘ: «Μπλόκο» στα πάρτι που γίνονται χωρίς άδεια στα κτήρια της ΣΘΕ

«Μπλόκο» σε κάθε είδους ψυχαγωγικής εκδήλωσης που γίνεται χωρίς σχετικά άδεια στις κτηριακές της εγκαταστάσεις βάζει με η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

«Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολής Θετικών Επιστημών διατυπώνει με ευκρίνεια ότι α) η παραμονή στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Σχολής τις μη εργάσιμες ημέρες, τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες καθώς και στο διάστημα 10:00 μ.μ.- 07:00 π.μ. όλες τις ημέρες, επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια, με εξαίρεση για τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και β) η διάθεση αιθουσών και χώρων της Σχολής για εκδηλώσεις γίνεται μετά από πολύ συγκεκριμένη διαδικασία», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση:

“Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. με ομόφωνη ανακοίνωση ενημερώνει την Πανεπιστημιακή κοινότητα και το ευρύτερο κοινό, ότι η διοργάνωση κάθε μορφής ψυχαγωγικής εκδήλωσης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Σχολής, χωρίς σχετική άδεια απαγορεύεται ρητά από τον Κανονισμό της.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολής Θετικών Επιστημών διατυπώνει με ευκρίνεια ότι α) η παραμονή στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Σχολής τις μη εργάσιμες ημέρες, τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες καθώς και στο διάστημα 10:00 μ.μ.- 07:00 π.μ. όλες τις ημέρες, επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια, με εξαίρεση για τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και β) η διάθεση αιθουσών και χώρων της Σχολής για εκδηλώσεις γίνεται μετά από πολύ συγκεκριμένη διαδικασία.

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. ενημερώνει ότι στους χώρους της Σχολής και ειδικότερα στο κτήριο της ΦΜΣ υπάρχει εξοπλισμός ανεκτίμητης αξίας και ότι οι χώροι της Σχολής είναι παντελώς ακατάλληλοι για τη διενέργεια πάρτι.

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. δηλώνει τη ρητή αντίθεσή της σε ενέργειες που υπονομεύουν και τορπιλίζουν την επάνοδο στην εύρυθμη λειτουργία της Σχολής.

Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε.

Θεσσαλονίκη, 2-4-2024″.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.