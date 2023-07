Φωτιά κοντά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο - Μήνυμα από το 112 για πυκνό καπνό Ελλάδα 16:51, 27.07.2023 linkedin

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αγίου Γεωργίου - Από το σημείο βγαίνουν πυκνοί καπνοί ενώ ακούγονται και εκρήξεις καθώς καίγεται μάντρα με παλιά αυτοκίνητα και ανταλλακτικά