Φωτιά σε διαμέρισμα στον Άγιο Δημήτριο

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στον 'Αγιο Δημήτριο Αττικής.
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 21.30 το βράδυ σε διαμέρισμα 5ου ορόφου σε πολυκατοικία επί της λεωφόρου Αλ. Παπαναστασίου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν από το μπαλκόνι μια ηλικιωμένη γυναίκα.
Στο σημείο επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα ενώ μεταβαίνει και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Πηγή: skai.gr
