Τρόμος για νεαρή στα Πατήσια: Την χτύπησαν και της έκλεψαν την τσάντα

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Τον τρόμο έζησε μια νεαρή κοπέλα στα Πατήσια, όταν δυο νεαροί, ο ένας εκ των οποίων ανήλικος, της επιτέθηκαν προκειμένου να την ληστέψουν.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Καπιδάκη, όταν ένας 17χρονος και ένας 22χρονος είδαν την κοπέλα και αφού την χτύπησαν, της έκλεψαν την τσάντα.

Η κοπέλα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και μετά από αναζητήσεις της ομάδας ΟΠΚΕ εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δυο δράστες.

Κατά την έρευνα που τους έγινε εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των 290 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.