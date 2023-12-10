Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Γόνιμη η μέρα για νέες ιδέες που με την πάροδο του χρόνου θα αποτελέσουν την βάση, πάνω στην οποία θα οικοδομήσετε το μέλλον της επαγγελματικής σας ανάκαμψης. Αργά το βράδυ προσπαθήστε να μη δυσαρεστήσετε κάποιον από τους συγγενείς σας. Αποφύγετε τις παρανοήσεις και εκφράσετε με ήπιο τρόπο τα συναισθήματα σας στο σύντροφο σας.

Ταύρος

Η μέρα φέρνει εξαιρετικά δώρα για σας. Μπορεί να είναι μια νέα ευκαιρία επαγγελματική, ίσως μια νέα θέση εργασίας, δεν αποκλείεται ακόμη και μια απροσδόκητη οικονομικά ανάσα. Αισθάνεστε πνευματικά αναγεννημένοι και οι φοβίες και οι ανησυχίες σας εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας… Απολαύστε μια ήρεμη μέρα και μην αφήνετε τα μικρά απρόοπτα που μπορεί να παρουσιαστούν να σας χαλάσουν την θετική διάθεση.

Δίδυμοι

Κάποιο άτομο στον εργασιακό χώρο θα προσπαθήσει να σας μειώσει και να σας προσβάλει, κινούμενο καθαρά από αισθήματα ζηλοφθονίας απέναντι σας. Μην του δίνετε σημασία, το περιστατικό είναι ανάξιο λόγου. Μια μικρή κόπωση όμως που ενδεχομένως να αισθανθείτε δεν θα πρέπει να την αγνοήσετε. Ο οργανισμός σας χρειάζεται ξεκούραση. Ελαφρώστε το πρόγραμμα σας από υποχρεώσεις και χαλαρώστε.

Καρκίνος

Κάποιο συμβάν θα σας απογοητεύσει και θα σας αποκαρδιώσει, να θυμόσαστε όμως ότι αύριο είναι μια άλλη μέρα και τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Αναζητήστε καινούργιες ιδέες ή κάντε νέες επιλογές στην ζωή σας για να μπορέσετε να ξεφύγετε από μια κατάσταση που πια δεν σας εκφράζει. Μην κάνετε όμως βιαστικές και αψυχολόγητες ενέργειες.

Λέων

Προσπαθήσετε να μην γίνετε εύκολα επικριτικοί για τους γύρω σας. Είναι εύκολο να επικρίνετε τους χειρισμούς των άλλων, αναλογιστείτε όμως ότι η στάση σας δεν θα βοηθήσει κανέναν και θα πληγώσετε άτομο που σας αγαπούν. Χαρείτε όμορφες ερωτικές στιγμές με το ταίρι σας, για όσους είναι δεσμευμένοι. Οι ελεύθεροι ίσως να κάνουν μια γνωριμία που θα τους φέρει έναν κεραυνοβόλο έρωτα…

Παρθένος

Πολλές φορές οι φοβίες σας είναι αυτές που σας ορθώνουν εμπόδια στον δρόμο σας. Μοιραστείτε τις σκέψεις και τις ιδέες σας με άλλους σήμερα και μέσα από μια ειλικρινή επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μπορεί να προκύψει κάτι νέο και ελπιδοφόρο. Σήμερα ωστόσο θα πρέπει να κλείσετε επιτέλους εκκρεμότητες που δεν σας αρέσει να ασχολείστε, για να μπορέσετε να ασχοληθείτε με θέματα που θα θέλατε.



Ζυγός

Όλο και κάποια αφορμή για γιορτή και ξεφάντωμα θα υπάρχει σήμερα στην ζωή σας. Χαρείτε τις χαλαρές στιγμές με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα και γεμίστε τις μπαταρίες σας. Μην παραμελείτε όμως τις επαγγελματικές ή κοινωνικές σας υποχρεώσεις. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια ισορροπία για να μην το μετανιώσετε αργότερα.

Σκορπιός

Τα οικονομικά σας βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή σήμερα! Θα αντιμετωπίσετε πιέσεις και θα πρέπει να είστε ενήμεροι για το πώς πρέπει να κινηθείτε σωστά. Η διαδικασία ίσως να είναι μακροχρόνια, γι’ αυτό αναζητήστε επαγγελματική συμβουλή. Δραστηριοποιηθείτε και μην περιμένετε να πέσει το Μάνα εξ ουρανού… Προσέξτε επίσης τι εύχεστε σήμερα, γιατί οι ουρανοί είναι ανοιχτοί και μπορεί να μην σας αρέσει αυτό που θα βιώσετε…

Τοξότης

Σήμερα αποφασίζετε να ασχοληθείτε με κάποιες εκκρεμότητες που σας απασχολούσαν το τελευταίο χρονικά διάστημα. Φροντίστε όμως να είστε προσεκτικοί στους χειρισμούς σας και ενήμεροι για την παραμικρή λεπτομέρεια των υποθέσεων. Μια σχέση σας, προς το παρόν επιφανειακή, ίσως να δείχνει σημάδια μιας πιο σοβαρής τροπής. Ελέγξτε την κατάσταση και μην αφήνεστε, γιατί ίσως βρεθείτε κάποια στιγμή προ εκπλήξεων…

Αιγόκερως

Ημέρα χαλάρωσης και χαράς η σημερινή! Περάστε την με αγαπημένα σας πρόσωπα και αναζωογονηθείτε παίρνοντας απόσταση από την καθημερινότητα σας. Κάντε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα σας και απολαύστε τα όσα έχετε επιτύχει τον τελευταίο καιρό. Μην ξεχνάτε να ευχαριστείτε την καλή σας τύχη για όσα σας έδωσε…

Υδροχόος

Υπάρχει διάχυτος ενθουσιασμός για ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα ή μια νέα ευκαιρία καριέρας που προκύπτει. Χαρείτε τα νέα, οργανώστε όμως εγκαίρως και σε ρεαλιστική βάση τα επόμενα βήματα σας. Κάποιο άτομο από το στενό σας περιβάλλον δεν φημίζεται για την εντιμότητα του και το ξέρετε. Είναι καιρός να το απομακρύνετε για να μπορέσετε να ηρεμήσετε…

Ιχθείς

Θα πρέπει να κάνετε κάποια πολύ σημαντικά βήματα σήμερα στον τομέα της καριέρας σας. Σας αναστατώνει το γεγονός ότι θα πρέπει να κινηθείτε για να εξελιχθείτε, να θυμόσαστε όμως ότι τίποτε δεν είναι στατικό και ότι «τα πάντα ρει»… Μην φοβόσαστε πάντως τις αλλαγές. Για τους δεσμευμένους με σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας, ίσως η μέρα να φέρει και το τέλος ενός κύκλου.

