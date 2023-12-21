Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκαν δύο γείτονες οι οποίοι μάλωσαν για το παρκάρισμα και πιάστηκαν στα χέρια. Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Στη δικογραφία αναγράφονται τα εξής: ύστερα από φραστικό επεισόδιο σχετικά με θέση στάθμευσης, ένας 63χρονος απείλησε, εξύβρισε και χτύπησε στον μηρό με ένα κομμάτι σκληρού πλαστικού σωλήνα έναν 37χρονο στρατιωτικό. Με το ίδιο αντικείμενο προκάλεσε φθορά στο αυτοκίνητό του τελευταίου.

Στη συνέχεια ο 37χρονος χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές, εξύβρισε και απείλησε τον 63χρονο ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Γ. Παπανικολάου” όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από αστυνομικούς.

Σήμερα, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης που του απήγγειλε τις εξής κατηγορίες: Απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, οπλοφορία και οπλοχρησία. Παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, σε τακτική δικάσιμο και αφέθηκε ελεύθερος.

Ο 37χρονος αρχικά οδηγήθηκε ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης αλλά στη συνέχεια μετήχθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απειλή, εξύβριση και απλή σωματική βλάβη ενώ με τακτική δικάσιμο παραπέμφθηκε να δικαστεί στο ίδιο δικαστήριο με τον 63χρονο.

