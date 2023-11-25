Προειδοποιητικό μήνυμα από το «112» για θυελλώδεις ανέμους στην Αχαΐα

Προειδοποιητικό μήνυμα από το «112» για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της Αχαΐας.

Ειδικότερα, στο μήνυμα αναφέρεται ότι το επόμενο 24ωρο προβλέπονται θυελλώδεις άνεμοι στις περιοχές του Πατραϊκού και του Κορινθιακού Κόλπου.

Παράλληλα, συστήνεται στους κατοίκους αποφυγή των μετακινήσεων κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Μήνυμα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έλαβαν οι κάτοικοι στη Θεσσαλονίκη και Πάτρα το μεσημέρι του Σαββάτου, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

Όπως αναφέρεται στο μήνυμα, «αποφύγετε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών».

Μήνυμα μέσω του «112» εστάλη για τις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο προειδοποιώντας τους πολίτες για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (θυελλώδεις άνεμοι) το επόμενο 24ωρο στην περιοχή τους και καλώντας τους να αποφύγουν τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (θυελλώδεις άνεμοι) το επόμενο 24ωρο στην περιοχή σας. Αποφύγετε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μηνύματα από το 112 εστάλησαν ενδεικτικά στη Νάξο για να προειδοποιήσουν για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

«Αποφύγετε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των επικίνδυνων φαινομένων» αναφέρει χαρακτηριστικά η ειδοποίηση.

