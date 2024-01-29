Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Προβλήματα παρουσιάζουν σήμερα, Δευτέρα πολλοί δρόμοι της Αττικής λόγω της αυξημένης κίνησης που υπάρχει.

Συγκεκριμένα, σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα:

- στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς την λίμνη Κουμουνδούρου

- στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από το ύψος του Γέρακα προς τον κόμβο Κηφισίας και

- στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και του Έδεμ

Πηγή: skai.gr

