Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα σε σχολείο της Θεσσαλονίκης

Οι μαθητές επέστρεψαν στις αίθουσες για να συνεχίσουν τα μαθήματά τους

σχολείο τάξη

Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας, στο 8ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.

Έπειτα από έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και αστυνομικών του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, δεν εντοπίστηκε κάποιο ύποπτο αντικείμενο.

Οι μαθητές επέστρεψαν στις αίθουσες για να συνεχίσουν τα μαθήματά τους.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 10:30 άγνωστος κάλεσε στην Άμεση Δράση και είπε πως υπάρχει βόμβα στο 8ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

σχολείο βόμβα Θεσσαλονίκη
