Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα σε σχολείο της Θεσσαλονίκης

Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας, στο 8ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.

Έπειτα από έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και αστυνομικών του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, δεν εντοπίστηκε κάποιο ύποπτο αντικείμενο.

Οι μαθητές επέστρεψαν στις αίθουσες για να συνεχίσουν τα μαθήματά τους.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 10:30 άγνωστος κάλεσε στην Άμεση Δράση και είπε πως υπάρχει βόμβα στο 8ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.