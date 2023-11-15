Λογαριασμός
Βρέθηκε στο Τατόι το χαμένο νυφικό της Άννας Μαρίας – Δείτε φωτογραφίες 

Για 59 χρόνια το φόρεμα βρισκόταν στις αποθήκες του κτήματος, σε ένα μεταλλικό μπαούλο με τα αρχικά της 

anna maria

Το «χαμένο» νυφικό της Άννας Μαρίας, το οποίο φορούσε στο γάμο της με τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο το 1964 , βρέθηκε έπειτα από 59 ολόκληρα χρόνια στις αποθήκες του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι. 

Σύμφωαν με τον συγγραφέα και προσωπικός φίλο της τέως βασιλικής οικογένειας, Ανδρέα Μέγγο, το φόρεμα  βρισκόταν μέσα στις αποθήκες του Τατοΐου χωρίς κανένας να γνωρίζει την τύχη του.

Φυλασσόταν μαζί με την ειδική μεταλλική βαλίτσα με τα αρχικά της βασίλισσας στην επάνω του πλευρά, όπως ακριβώς το είχε παραλάβει λίγες ημέρες πριν τον γάμο της. 

nyfiko anna maria

Η Άννα-Μαρία ήταν 18 ετών και 18 ημερών στις 18 Σεπτεμβρίου 1964, την ημέρα του γάμου της.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του κου Μέγγου στο Facebook, το ιβουάρ νυφικό της ήταν σε σχετικά λιτή γραμμή,  του Δανού σχεδιαστή Holger Blom, απο ματ σατέν, με οβάλ ντεκολτέ ''χαμόγελο'' μπρος και πίσω, μακρύ με πολύ μακριά ουρά.

νυφικο αννα μαρια

Η νεαρή νύφη δεν φορούσε γάντια, μόνο ένα μεγάλο διαμαντένιο σταυρό στο λαιμό με κοντή αλυσίδα.

Στο κεφάλι φορούσε την τιάρα του Χεδίβη της Αιγύπτου, δημιουργία του Καρτιέ. 

αννα μαρια

Το μακρύ μέχρι το πάτωμα πέπλο ήταν από χειροποίητη Ιρλαδέζικη δαντέλα το κέντημα της οποίας ερχόταν σε αντίθεση με την λιτή γραμμή του φορέματος.

Το σχέδιο του νυφικού είχε κρατηθεί επτασφράγιστο μυστικό μέχρι την ημέρα του γάμου

.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 1964 έγινε στην ηλιόλουστη και σημαιοστολισμένη Αθήνα ο τελευταίος βασιλικός γάμος στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

