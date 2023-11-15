Το «χαμένο» νυφικό της Άννας Μαρίας, το οποίο φορούσε στο γάμο της με τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο το 1964 , βρέθηκε έπειτα από 59 ολόκληρα χρόνια στις αποθήκες του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι.

Σύμφωαν με τον συγγραφέα και προσωπικός φίλο της τέως βασιλικής οικογένειας, Ανδρέα Μέγγο, το φόρεμα βρισκόταν μέσα στις αποθήκες του Τατοΐου χωρίς κανένας να γνωρίζει την τύχη του.

Φυλασσόταν μαζί με την ειδική μεταλλική βαλίτσα με τα αρχικά της βασίλισσας στην επάνω του πλευρά, όπως ακριβώς το είχε παραλάβει λίγες ημέρες πριν τον γάμο της.

Η Άννα-Μαρία ήταν 18 ετών και 18 ημερών στις 18 Σεπτεμβρίου 1964, την ημέρα του γάμου της.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του κου Μέγγου στο Facebook, το ιβουάρ νυφικό της ήταν σε σχετικά λιτή γραμμή, του Δανού σχεδιαστή Holger Blom, απο ματ σατέν, με οβάλ ντεκολτέ ''χαμόγελο'' μπρος και πίσω, μακρύ με πολύ μακριά ουρά.

Η νεαρή νύφη δεν φορούσε γάντια, μόνο ένα μεγάλο διαμαντένιο σταυρό στο λαιμό με κοντή αλυσίδα.

Στο κεφάλι φορούσε την τιάρα του Χεδίβη της Αιγύπτου, δημιουργία του Καρτιέ.

Το μακρύ μέχρι το πάτωμα πέπλο ήταν από χειροποίητη Ιρλαδέζικη δαντέλα το κέντημα της οποίας ερχόταν σε αντίθεση με την λιτή γραμμή του φορέματος.

Το σχέδιο του νυφικού είχε κρατηθεί επτασφράγιστο μυστικό μέχρι την ημέρα του γάμου

.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 1964 έγινε στην ηλιόλουστη και σημαιοστολισμένη Αθήνα ο τελευταίος βασιλικός γάμος στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

