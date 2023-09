Φάμελλος από Θεσσαλία: Είμαστε απροετοίμαστοι ως Πολιτεία για τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα Πολιτική 15:46, 08.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

16

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι προτεραιότητες που θέσαμε, μετά φυσικά από τη διάσωση των πολιτών και την υποστήριξη όσων επιχειρούν, ανέφερε ο κ. Φάμελλος