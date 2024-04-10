Ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην αγορά των F-35 βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς την Τετάρτη έφτασε στο υπουργείο Εθνική Άμυνας η επίσημη επιστολή της αμερικανικής κυβέρνησης.

Τι σημαίνει η αποστολή της επίσημης επιστολής των ΗΠΑ; Ότι ουσιαστικά ξεκινά το χρονοδιάγραμμα των 60 ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε σε συμφωνία για την πώληση των 20 F-35 στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:

Οι αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ απέστειλαν σήμερα, Τετάρτη 10 Απριλίου 2024, στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, την επίσημη επιστολή προσφοράς και αποδοχής LOA (Letter of Offer and Acceptance) σχετικά με την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την Ελλάδα.

