Ο παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης κολύμπησε από τα Χανιά ως τη Σητεία

Το'πε και το'κανε ο Χαράλαμπος παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, που διένυσε κολυμπώντας 250 χλμ ξεκινώντας από τα Χανιά φτάνοντας ως τη Σητεία.

Αυτή την ώρα ολοκληρώνει τον μεγάλο του άθλο προσεγγίζοντας το σημείο του τερματισμού.

Οπως έχει γράψει το cretalive, στις 3:30 o Δήμος Σητείας και η τοπική κοινωνία θα τιμήσουν με την παρουσία τους τον μεγάλο αθλητή, μπροστά στο μνημείο του Βιτσέντζου Κορνάρου.





