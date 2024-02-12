Στοχευμένη οικονομική στήριξη για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, περισσότερων από 730.000 νοικοκυριών που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι ενισχύσεις καλύπτουν τους πρώτους δύο μήνες του 2024. Ειδικότερα, για τον Ιανουάριο η οικονομική στήριξη διαμορφώνεται σε 26 ευρώ/MWh και για τον Φεβρουάριο σε 18 ευρώ/MWh, αντιστοίχως, για το σύνολο της κατανάλωσης των δικαιούχων.

Όπως σημειώνει το ΥΠΕΝ, με τις ενισχύσεις αυτές απορροφάται το σύνολο (100%) του αυξημένου κόστους, σε σχέση με τις προ κρίσεως τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η συνολική αξία της οικονομικής στήριξης για το ρεύμα που παρέχεται στα εν λόγω νοικοκυριά υπερβαίνει τα 8,6 εκατ. ευρώ και παρέχεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.