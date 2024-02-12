Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 16 Φεβρουαρίου

Συνολικά 87.328.030 ευρώ θα καταβληθούν σε 88.820 δικαιούχους, από τις 12 Φεβρουαρίου έως τις 16 Φεβρουαρίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
- από τις 12 Φεβρουαρίου έως τις 16 Φεβρουαρίου 2024, θα καταβληθούν 25.600.000 ευρώ σε 1.030 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
- στις 14 Φεβρουαρίου 2024, θα καταβληθούν 228.030 ευρώ σε 200 δικαιούχους για παροχές επιδομάτων μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας.
2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 32 εκατ. ευρώ σε 62.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 17 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
- 3 εκατ. ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα,
- 8 εκατ. ευρώ σε 90 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου» και
- 1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
