Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 16 Φεβρουαρίου

Συνολικά 87.328.030 ευρώ θα καταβληθούν σε 88.820 δικαιούχους, από τις 12 Φεβρουαρίου έως τις 16 Φεβρουαρίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

από τις 12 Φεβρουαρίου έως τις 16 Φεβρουαρίου 2024, θα καταβληθούν 25.600.000 ευρώ σε 1.030 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

στις 14 Φεβρουαρίου 2024, θα καταβληθούν 228.030 ευρώ σε 200 δικαιούχους για παροχές επιδομάτων μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

32 εκατ. ευρώ σε 62.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

17 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

3 εκατ. ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα,

8 εκατ. ευρώ σε 90 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου» και

1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

