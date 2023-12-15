Επενδύσεις ύψους 1,85 δισ. ευρώ με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία προωθεί η ΕΥΔΑΠ, κυρίως στα μεγάλα έργα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική, αλλά και σε έργα του δικτύου ύδρευσης (τοποθετήσεις νέων παροχών, εργασίες δικτύου ύδρευσης, επεκτάσεις, βελτιώσεις και αντικαταστάσεις) και του δικτύου αποχέτευσης (κατασκευή συνδέσεων ακινήτων & δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, ανακατασκευή καταθλιπτικών αγωγών).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Χάρη Σαχίνη, σε εξέλιξη είναι το τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα, προϋπολογισμού 900 εκατ. ευρώ, στην Ανατολική Αττική, με χρηματοδότηση κατά 90% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 52% των έργων βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τα υπόλοιπα ωριμάζουν μελετητικά και αδειοδοτικά.

Τα έργα μετασχηματισμού, έξυπνο δίκτυο και μετρητές, ενεργειακά έργα, νέα συστήματα οικονομικών υπηρεσιών και εφοδιαστικής αλυσίδας είναι της τάξεως 350 εκατ. ευρώ, η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης για τη μείωση των διαρροών 400 εκατ. ευρώ ενώ άλλα έργα αποχέτευσης είναι της τάξεως 200 εκατ.ευρώ.

Ερχονται οι έξυπνοι υδρομετρητές

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα αντικατάστασης των παλαιών μετρητών, έως τώρα έχουν τοποθετηθεί 80.000 υδρόμετρα στο Φάληρο και το Χαλάνδρι, ενώ από σήμερα ξεκινά και το πιλοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ που θα αφορά εγκατάσταση έξυπνων υδρομετρητών στους δήμους Παλαιού Φαλήρου σε ζώνη δικτύου ύδρευσης 3.000 μετρητών και Πεντέλης.

«Έχουμε καταλήξει στην τεχνολογία, η οποία θα δοκιμαστεί δεδομένου ότι η συνολική επένδυση είναι μεγάλη», ανέφερε ο κ. Σαχίνης.

Με τους έξυπνους υδρομετρητές θα υπάρχει εικόνα για κάθε διαρροή σε πραγματικό χρόνο χωρίς ο εργαζόμενος να απαιτείται να ανοίξει καν το καπάκι του φρεατίου.

Βάσει του σχεδιασμού, σε διάστημα δέκα ετών θα έχουν εγκατασταθεί 2,5 εκατομμύρια υδρομετρητές, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να αντικαθίστανται περίπου 250.000 το χρόνο ή περίπου 1.000 την ημέρα.

Τι θα γίνει με τα νέα τιμολόγια

Σε ερώτηση για νέα τιμολόγηση, ο κος Χάρης Σαχίνης ανέφερε πως «η εικόνα για την επόμενη ημέρα των τιμολογίων νερού, δεδομένου του νέου ρυθμιστικού πλαισίου, αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στο επόμενο εξάμηνο».

«Θα αναμένουμε την ΚΥΑ για την κοστολόγηση και τιμολόγηση για να δούμε πως ακριβώς θα λειτουργήσει το τιμολόγιο και μετά θα συζητήσουμε με την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Ύδρευσης (ΡΑΑΕΥ) να δούμε τι θα αποδεχτεί από τα κόστη, από τις επενδύσεις και αυτά θα διαμορφώσουν το τιμολόγιο. Τότε θα ξέρουμε τι θα γίνει με τα τιμολόγια, αν θα μείνουν ίδια, αν θα ανέβουν. Σε έξι μήνες θα έχουμε πολύ καλύτερη ιδέα για το τί θα γίνει με τα τιμολόγια» είπε.

Επανέλαβε, πάντως, ότι η ΕΥΔΑΠ παρέχει το δεύτερο φθηνότερο νερό παγκοσμίως, σύμφωνα με το Global Water Intelligence, ενώ κατατάσσεται στην πρώτη θέση αναφορικά με την ποιότητα νερού μεταξύ 180 χωρών παγκοσμίως, σύμφωνα με τον δείκτη Περιβαλλοντικών Επιδόσεων του Πανεπιστημίου Yale. Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης αναφορικά με την επέκταση δραστηριοτήτων της ΕΥΔΑΠ σε όμορους περιοχές όπως η Βοιωτία, η Φωκίδα, η Κορινθία - απόκτηση ΔΕΔΥΑ, ανέφερε πως η ύπαρξη μίας μεγάλης εταιρείας, εφόσον υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο, και μπορούν να αναπτύσσονται οικονομίες κλίμακος, είναι καλή εξέλιξη για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις για την αδιάλειπτη λειτουργία. Σκοπός μας είναι η προστασία καταναλωτή και το καθαρό νερό για όλους ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

