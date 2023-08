Μαίνεται ανεξέλεγκτο για έκτη μέρα το μέτωπο της φωτιάς στον Έβρο Ελλάδα 07:57, 24.08.2023 linkedin

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πύρινο μέτωπο παραμένει μεγάλο και στο σημείο επιχειρούν, πέρα από τις επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.