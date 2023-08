Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher της ΕΕΤΑΑ Ελλάδα 07:40, 24.08.2023 linkedin

Τα οριστικά αποτελέσματα θα βγαίνουν από ημέρα σε ημέρα, ανά ΑΦΜ δικαιούχων, μέχρι την Παρασκευή- Τα vouchers που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε 174.680